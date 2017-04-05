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Son nefesinde müslüman oldu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde vefat eden İngiliz Karen Milburn, İslami usullere göre defnedildi.

Yaşam / 5 Nisan 2017 Çarşamba 10:54
Son nefesinde müslüman oldu
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6 yıl önce Türkiye’ye yerleşen İngiliz Karen Milburn’e 1 buçuk yıl önce kemik kanseri teşhisi kondu. 52 yaşındaki 2 çocuk annesi İngiliz kadın tedavi gördüğü Köyceğiz Devlet Hastanesinde vefat etti.

Son nefesinde Kelime-i şehadet getiren İngiliz kadının hayat arkadaşı Eşref Dikmen, cenazenin İslami usullere göre defnedilmesini istedi.

Milburn’un cenazesi Merkez Hacıbey Camisinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Yangı Mahallesi Boğasa Mezarlığında toprağa verildi.

2011 yılında İngiltere’den beraber geldiklerini anlatan Eşref Dikmen, Milburn’un Köyceğiz’i çok sevdiğini dile getirdi.

Milburn’un Müslümanlığı tercih ettiğini ifade eden Dikmen; “Allah huzurunda ben şahidim, hastanede 2 defa Kelime-i şehadet getirdi. Kemik kanseri nedeni ile 1 buçuk seneye yakın süredir tedavi görüyordu. Ama kurtaramadık.” diye konuştu.

Milburn’un derneklerinde faal olarak çalıştığını ve bölgede çok sevilen bir kişi olduğunu aktaran Muğla Yabancılar Derneği Başkanı Halil Karanfiloğlu ise, “hayvanseverliği ile ön plana çıkmıştı. 2 küçük çocuğu olan bir kardeşimizi genç yaşta kanserle mücadele ederken kaybettik. Kendisine son görevimizi yapıyoruz. İslami usullere göre defnediyoruz çünkü hastanede ölmeden önce kelime-i şehadet getirdiği söylendi. Bizde İslami usullere göre cenaze namazını kılarak son göverimizi yapıyoruz.” dedi.

Cenaze törenine Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, bölgede yaşayan yerleşik yabancılar ve Milburn’un yakınları katıldı.

Kaynak : İHA

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