ORC Araştırma'nın referandum anketi

ORC Araştırma'nın yaptığı son seçim anketine göre İstanbul ve Ankara'da evet oyları, İzmir'de ise hayır oyları önde.
ORC'nin son anketine göre 'Evet' ile 'Hayır' arasındaki makasın 11 puan açılmıştı.
Evet diyenler yüzde 55,4; Hayır diyenler ise yüzde 44,6 oranındaydı.
ORC şimdi de aboneleri için ‘‘CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi'' yöntemiyle 30 Mart-3 Nisan tarihleri arasında büyükşehirlerin potansiyelini araştırdı.
Buna göre İstanbul'da 4500 seçmenle, Ankara'da 2750 seçmenle ve İzmir'de 2120 seçmenle yapılan ankette ortaya çıkan oranlar şöyle.
İSTANBUL
EVET: 55,0 HAYIR: 45,0
ANKARA
EVET: 58,7 HAYIR: 41,3
İZMİR
EVET: 41,9 HAYIR: 58,1
Bu arada ORC'ye göre büyükşehir oylarının dışında referanduma ilişkin 3 gelişme var;
KARARSIZLAR 'EVET' DİYOR
* Kararsız oranı %4 - %5 bandına düşmüş durumda. Kararsızların eğilimi netleştikçe evet oyları yükseliyor.
YURT DIŞINDA EVET ORANI YÜZDE 70 DOLAYINDA
*Yurt dışında sandığa gitme oranı beklentilerin üzerinde gerçekleşiyor. Yurt dışında Evet oranı yüzde 70 dolayında.
YURT DIŞI OYLARI 'EVET'İ BEKLENENİN ÜZERİNE ÇIKARABİLİR
*Yurt dışından gelecek oyların ve henüz Türkiye'de kararını vermemiş olan seçmenlerin (%72'si EVET'e yakın) etkisiyle 16 Nisan'da Evet oyları tahmin edilenin üzerinde çıkabilir.