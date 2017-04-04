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ORC Araştırma'nın referandum anketi

ORC Araştırma'nın yaptığı son seçim anketine göre İstanbul ve Ankara'da evet oyları, İzmir'de ise hayır oyları önde.

Siyaset / 4 Nisan 2017 Salı 11:58
ORC Araştırma'nın referandum anketi

ORC'nin son anketine göre 'Evet' ile 'Hayır' arasındaki makasın 11 puan açılmıştı.

Evet diyenler yüzde 55,4; Hayır diyenler ise yüzde 44,6 oranındaydı.

ORC şimdi de aboneleri için ‘‘CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi'' yöntemiyle 30 Mart-3 Nisan tarihleri arasında büyükşehirlerin potansiyelini araştırdı.

Buna göre İstanbul'da 4500 seçmenle, Ankara'da 2750 seçmenle ve İzmir'de 2120 seçmenle yapılan ankette ortaya çıkan oranlar şöyle.

İSTANBUL
EVET: 55,0 HAYIR: 45,0

ANKARA
EVET: 58,7 HAYIR: 41,3

İZMİR
EVET: 41,9 HAYIR: 58,1

Bu arada ORC'ye göre büyükşehir oylarının dışında referanduma ilişkin 3 gelişme var;

KARARSIZLAR 'EVET' DİYOR
* Kararsız oranı %4 - %5 bandına düşmüş durumda. Kararsızların eğilimi netleştikçe evet oyları yükseliyor.

YURT DIŞINDA EVET ORANI YÜZDE 70 DOLAYINDA
*Yurt dışında sandığa gitme oranı beklentilerin üzerinde gerçekleşiyor. Yurt dışında Evet oranı yüzde 70 dolayında.

YURT DIŞI OYLARI 'EVET'İ BEKLENENİN ÜZERİNE ÇIKARABİLİR
*Yurt dışından gelecek oyların ve henüz Türkiye'de kararını vermemiş olan seçmenlerin (%72'si EVET'e yakın) etkisiyle 16 Nisan'da Evet oyları tahmin edilenin üzerinde çıkabilir.

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