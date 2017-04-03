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Kılıçdaroğlu'ndan skandal selfie

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gerilla annesini oynamak istiyorum" açıklamasıyla teröre destek vere Füsun Demirel ile samimi görüntüler verdi.

Güncel / 3 Nisan 2017 Pazartesi 22:29
Kılıçdaroğlu'ndan skandal selfie

Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda 'Dağa çıkacaktım babam engel oldu. Ben bir gerillayı ya da gerilla annesini oynamayı çok istiyorum' açıklamalarıyla büyük tepki toplamıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarıyla teröre destek veren dizi oyuncusu Füsun Demirel, birlikte Doğan Grubu'ndan kovulan gazeteci İrfan Değirmenci'yle birlikte selfie yaptı.

Füsun Demirel: Dağa çıkacaktım Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Kemal KılıçdaroğluCumhuriyetİrfan DeğirmenciDizi OyuncusuDoğan Grubu


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