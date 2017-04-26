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Ünlü oyuncu Selim Erdoğan adliyeye sevk edildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde uyuşturucudan gözaltına alınan dizi ve sinema oyuncusu Selim Erdoğan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3. Sayfa / 26 Nisan 2017 Çarşamba 13:11
Ünlü oyuncu Selim Erdoğan adliyeye sevk edildi
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Marmaris'e bağlı Selimiye Mahallesi'ne yerleşen dizi oyuncusu Selim Erdoğan'ın evine baskın düzenleyen Marmaris İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, evde narkotik köpeği 'Alçı' ve 'Engel' eşliğinde arama yaptı.

Ünlü sanatçı evi uyuşturucu atölyesine çevirmiş

Selimiye Mahallesi'ne yerleşen Erdoğan'ın evde uyuşturucu yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı ihbar edildi. İhbar üzerine Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri akşam saatlerinde eve baskın düzenledi.




İddiaya göre Erdoğan, karşısında gördüğü jandarmayı içeri almak istemedi, oyalamaya çalıştı. Eve giren jandarma ekipleri, bir odada tamamen uyuşturucu yetiştirmek, kurutmak ve muhafaza etmek üzere kurulmuş düzenekle karşılaştı. Evde kavanozlar içinde ve paketlenmiş halde 840 gram da esrar ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Selim Erdoğan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


 
Kaynak : İHA

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