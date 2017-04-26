TSK'dan Kuzey Irak'a operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ın Zap bölgesine bu sabah hava harekatı düzenleyerek PKK hedeflerini vurduğu ve altı PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi.



TSK'dan yapılan açıklamada, bu sabah erken saatlerde Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesine, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile harekat düzenlendiği belirtildi.



Açıklamaya göre harekatta PKK'ya ait olduğu tespit edilen iki sığınak ve bir barınma yeri ateş altına alınırken, saldırı hazırlığında olduğu tespit edildiği belirtilen silahlı altı PKK'lı etkisiz hale getirildi.