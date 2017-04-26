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Manisa yine sallandı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Manisa’nın Şehzadeler ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Siyaset / 26 Nisan 2017 Çarşamba 11:30
Manisa yine sallandı

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta 4.9 büyüklüğünde biri Selendi diğeri Şehzadeler ilçesi olmak üzere iki deprem ve artçılarla sallanan Manisa'da bugün 11.03'te merkez üssü Şehzadeler ilçesi olan bir deprem daha yaşandı.

AFAD verilerine göre, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde, 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem şehir merkezinde hafif bir şekilde hissedildi. Kaynak : İHA

Deprem


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