Manisa yine sallandı

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta 4.9 büyüklüğünde biri Selendi diğeri Şehzadeler ilçesi olmak üzere iki deprem ve artçılarla sallanan Manisa'da bugün 11.03'te merkez üssü Şehzadeler ilçesi olan bir deprem daha yaşandı.



AFAD verilerine göre, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde, 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem şehir merkezinde hafif bir şekilde hissedildi. Kaynak : İHA