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Kolonya Cumhuriyeti ilk üç günde ne kadar izlendi?

BKM'nin yeni filmi Kolonya Cumhuriyeti 21 Nisan'da vizyona girmişti..

Televizyon / 26 Nisan 2017 Çarşamba 12:04
Kolonya Cumhuriyeti ilk üç günde ne kadar izlendi?

BKM'nin yapımcılığını yaptığı Kolonya Cumhuriyeti; Dedemin Fişi, Çarşı Pazar sinema filmlerinin senaristi olarak tanınan Murat Kepez'in de ilk uzun metraj sinema filmi. Komedi türündeki yerli filmde Çağlar Çorumlu, Büşra Pekin, Uğur Bilgin, Mahir İpek gibi isimler yer alıyor.

İlk üç gününde ne kadar izlendi?
21 Nisan'da vizyona giren giren BKM'nin yeni filmi Kolonya Cumhuriyeti BoxOffice Türkiye verilerine göre ilk üç gününde 208.021 izlenme sayısına ulaştı.

Büşra PekinTürkiyeMahir İpekSinema FilmiÇağlar Çorumlu


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