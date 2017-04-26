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İstanbul'da değnekçi terörü

Sarıyer’de yol kenarına park eden araçlardan para isteyen değnekçiler, bir vatandaşı tekme tokat dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

3. Sayfa / 26 Nisan 2017 Çarşamba 10:22
İstanbul'da değnekçi terörü
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Edinilen bilgiler göre olay Maslak'ta dün 17.00 sıralarında meydana geldi. Sokağa park etmek isteyen bir sürücünün yanına gelen değnekçiler para istedi. Sürücü para vermeyi reddedince tartışma başladı.

Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücüye tekme tokat saldıran bir değnekçi, daha sonra da yanındaki diğer kişiye yöneldi. Bu sırada aracından bir sopa alan sürücü de, değnekçilere karşılık verdi. Tüm yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaynak : İHA

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