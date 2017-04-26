USD (Alış - Satış) : 3,58 - 3,59 EURO (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91

Sıcak Haber : DİSK 1 Mayıs kutlamaları için kararını verdi!..

Evli çift aynı sevgiliyi paylaşıyor

ABD’nin Teksas eyaletinde Cristina ve Benno Kaiser çifti oldukça sıra dışı bir yapıda bir aileye sahip… Çünkü 12 yıllık evli çiftin ailesine yeni bir üye katıldı. Ancak bu kişi hem adamın hem de kadının sevgilisi…

Dünya / 26 Nisan 2017 Çarşamba 11:39
Evli çift aynı sevgiliyi paylaşıyor

Cristina ve Benno Kaiser 12 yıl önce tanıştıktan 4 ay sonra evlendi. Kısa bir süre sonra ilk çocukları dünyaya geldi.

11 yaşındaki oğulları Isaiah'a sonra 7 yaşındaki kızları Rebecca ve altı yaşındaki kızları Brianna katıldı.

Ancak geçen zaman içinde 31 yaşındaki Cristina hayatında bazı şeylerin eksik olduğunu fark etti. Cristina biseksüel olduğunu eşini anlattı. Çift daha farklı bir ilişki yaşamaya başladı.


Hem eşini sevdiğini ancak kadınlara ilgi duyduğunu söyleyen Cristina Kaiser'in hayatına 21 yaşındaki Sierra Kuntz dahil oldu. Genç kadın şu anda evli çiftle aynı evde yaşıyor. Üçü aynı yatağı paylaşıyor. Her şeyi birlikte yapıyorlar.

37 yaşındaki Benno Kaiser her iki kadını da çok sevdiğini onlarsız bir hayat düşünemediğini söylüyor. Ancak ekliyor ‘Bu herkese göre bir yaşam tarzı değil'…



Cristina artık hayatında her şeyin tam olduğunu 3 çocukla harika bir aileye ve hayata sahip olduğunu anlatıyor. Sierra Kuntz ise başlarda bir çifte üçlü ilişki yaşama fikrinin gözünü korkuttuğunu ancak her şeyin çok iyi gittiğini, çocukların on da ‘anne' dediklerini söylüyor.



Çift şimdi boşanıp daha sağlam bir aile hayatı kurmak adına Sieerra ile evlenmeyi palanlıyor. Ancak Sierra ile Benno mu yoksa Cristina mı evlenecek henüz karar verilmiş değil.




Kaynak : Milliyet

Yasak AşkAmerika Birleşik DevletleriEvli ve ÇocukluGenç Kadın


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

KILIÇDAROĞLU’NU KİM GÖNDERECEK?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

ERDOĞAN VE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı