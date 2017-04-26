CHP'li Muharrem İnce: Olağanüstü kurultay şart!

Milliyet Yazarı Melih Aşık, bugünkü köşesinde 2019 seçimlerine dair yarışın bir kaç hafta içerisinde başlayacağını belirterek "CHP'nin 2019'daki cumhurbaşkanı adayı kimdir? Bugünkü tabloda Kemal Kılıçdaroğlu... Zira genel başkan odur... Kemal Kılıçdaroğlu 2019'da AKP nin adayı Tayyip Erdoğan'la boy ölçüşebilir mi? Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacak mıdır? Koymayacak mı? Ne düşünüyor? Vakit geçirmeden açıklamalıdır..." dedi.



Aşık, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile konuştuğunu belirterek, İnce'nin şu açıklamalarını aktardı:



"CHP seçime yeni bir genel başkanla gitmeli. Genel başkan aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı olmalı. Yardımcılarını önceden açıklamalı, kampanyayı onlarla birlikte yürütmeli. 23 Nisan 2020'de yetkilerini devredeceğini ve yeni bir anayasa ile parlamenter düzene dönüleceğini açıklamalı..."



CHP'DE GENEL BAŞKANLIK YARIŞI



Başbakan Binali Yıldırım da referandum sürecinde sıklıkla CHP'yi "genel başkanlık" tartışmaları üzerinden eleştiriyordu. "Deniz Baykal, Muharrem İnce ve sahaya inen bir çok ismin referanduma yönelik propaganda yapmak yerine genel başkanlığa oynadıklarını" ifade ediyordu.