Kılıçdaroğlu YSK'ya ağır sözler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, genel merkezde düzenlenen CHP Parti Meclisi toplantısında konuştu.



Kılıçdaroğlu, referandum sonuçlarına yaptıkları itirazı reddeden YSK üyelerine 'ahlak yoksunu' dedi.



'ONLARDA VİCDAN YOK'



Konuşması sırasında YSK'nın aldığı kararı eleştiriren Kılıçdaroğlu 'Sanığa gidip oy kulanan 49 milyon 799 bin 163 kişinin hakkını kim savunacak? O Yüksek Seçim Kurulu'ndaki hakimlere sormuyorum. Onlarda vicdan omadığı için, onlar ahlak yoksunu oldukları için onlara sormuyorum bu soruyu. Ben bu soruyu vicdanlı 'evet oyu kulanan 'hayır' oyu kullanan bütün vatandaşlara sesleniyorum.' diye konuştu. Kaynak : Beyaz Gazete Özel