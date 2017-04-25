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Kılıçdaroğlu YSK'ya ağır sözler

Kemal Kılıçdaroğlu, referandum sonuçlarını geçerli sayan hakimlere 'ahlak yoksunu' dedi.

Siyaset / 25 Nisan 2017 Salı 12:24
Kılıçdaroğlu YSK'ya ağır sözler
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, genel merkezde düzenlenen CHP Parti Meclisi toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, referandum sonuçlarına yaptıkları itirazı reddeden YSK üyelerine 'ahlak yoksunu' dedi.

'ONLARDA VİCDAN YOK'

Konuşması sırasında YSK'nın aldığı kararı eleştiriren Kılıçdaroğlu 'Sanığa gidip oy kulanan 49 milyon 799 bin 163 kişinin hakkını kim savunacak? O Yüksek Seçim Kurulu'ndaki hakimlere sormuyorum. Onlarda vicdan omadığı için, onlar ahlak yoksunu oldukları için onlara sormuyorum bu soruyu. Ben bu soruyu vicdanlı 'evet oyu kulanan 'hayır' oyu kullanan bütün vatandaşlara sesleniyorum.' diye konuştu. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Kemal KılıçdaroğluChpReferandumYüksek Seçim Kurulu


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