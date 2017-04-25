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Fatih Portakal'dan AKPM seviciliği

Fatih Portakal'dan AKPM'nin skandal kararını destekleyen bir yorum geldi.

Televizyon / 25 Nisan 2017 Salı 19:13
Fatih Portakal'dan AKPM seviciliği
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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye'nin denetim sürecine alınmasını kabul etti. FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan ise bu kararı destekler nitelikte bir yorum geldi. 

Portakal, '2004 yılında yani AKP iktidarının ikinci yılında çok güzel bir gelişme oluyor ve siyasi denetim kaldırılıyor. Aradan 13 yıl geçiyor ve aynı iktidar döneminde siyasi denetim tekrar konuyor. Avrupa'yı eleştirebilirsiniz ama iktidar mensuplarının da şapkayı öne çıkarıp 'Biz gerçekten haklı mıydık?' diye bunun bir yüzleşmesini yapmaları gerekir' dedi.


Portakal sözlerinin devamında "Şimdi Fatih Portakal, Türkiye'yi eleştirdi de Avrupa'yı eleştirmedi diyecekler. Ben önce kendi içime bakıyorum. Avrupa onu demiş, bunu demiş hiç önemli değil. Biz kendimizce demokrasiyi içselleştirmiş miyiz ona bakmak gerekir" ifadelerini kullandı. 
Kaynak : Beyaz Gazete Özel
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