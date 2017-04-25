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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kararı tanımıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AKPM kararı tamamen siyasi, tanımıyoruz." dedi.

Siyaset / 25 Nisan 2017 Salı 21:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kararı tanımıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters'a açıklamalarda bulundu. AKPM'nn Türkiye kararıyla ilgili olarak "Karar tamamen siyasi, tanımıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincar'a düzenlenen hava harekatıyla ilgili olarak da, "Harekat öncesi Rusya, ABD ve K.Irak'ı bilgilendirdik. Operasyonlar kesinlikle Peşmerge’ye karşı değil. Terörden arındırılana kadar operasyonlar sürecek. Sincar bizim için 2. Kandil’dir, buna müsaade etmeyiz. Sincar'ın PKK üssü olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Referandum sonuçlarıyla ilgili olarak, "Sonuçlar açıklandıktan sonra partime geri döneceğim. 2017'de kongre yapılamayacağı söz konusu değil" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "YSK'nın kararı nihai, bunun daha ilerisi yok. AYM'nin de AİHM'in de böyle bir yetkisi yok" dedi.

Kabine revizyonunun gündemde olmadığını dile getiren Erdoğan, "Şu anda Türkiye’nin gündeminde bir erken seçim yok" diye konuştu.

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