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Bolu'da fuhuş operasyonu

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 25 Nisan 2017 Salı 15:07
Bolu'da fuhuş operasyonu

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kent merkezinde İstanbul'dan Bolu'ya gelen yabancı uyruklu 3 kadının fuhuş yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, Ö.M. M.D. ve iki kişiyi pazarladığı iddia edilen M.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken, 2 kadının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak : AA

Fuhuş


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