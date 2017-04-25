AKPM'den Türkiye kararı

Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri için bugün kritik bir gün. Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde “Türkiye'de demokratik kurumların işleyişi” konulu bir oturum düzeniyor. O oturumun sonunda Türkiye'nin 2004'te çıktığı siyasi denetim sürecine yeniden alınmasına karar verildi. AKPM'deki karar 45'e karşı 113 oyla alındı.



Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenecek genel kurul toplantılarında Türkiye için kritik bir oylama yapıldı.



'Türkiye'de demokratik kurumların işleyişi' başlıklı bir rapor ve karar tasarısı oylandı. Taslak kararda 'demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında Avrupa Konseyi üyeliğinden kaynaklanan yükümlülükleri artık yerine getiremediği' belirtiliyor. Türkiye'nin 'siyasi denetime' alınmasına karar verildi.



Medya özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar, yargının bağımsızlığı ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası OHAL kapsamında alınan tedbirlerin 'orantısız' olduğu vurgulanıyordu.



Karar ardından, Türkiye, denetim sürecinden çıkarılıp bu sürece sonradan yeniden dahil edilen ilk Avrupa ülkesi oldu.



Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi bünyesinde Rusya, Ukrayna, Moldova, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan gibi ülkelerin bulunduğu seviyeye geriledi.