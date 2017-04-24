USD (Alış - Satış) : 3,64 - 3,65 EURO (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91

Meteoroloji'den 5 kente acil uyarı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da fırtına, buzlanma ve don bekleniyor.

Yaşam / 24 Nisan 2017 Pazartesi 09:29
Meteoroloji'den 5 kente acil uyarı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için fırtına, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabaha kadar Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Gece sıcaklıklarında 6-8 derece, gündüz sıcaklıklarında 3-4 derecelik düşüş beklenen bölgede, güney ve güneybatıdan esen rüzgarların gece saatlerinde kuzeybatıya dönmesi ve kuvvetli esmesi, zaman zaman da şiddetini artırması öngörülüyor.

Rüzgarın kuzeybatıya dönmesi ve gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Vatandaşlar ile yetkililer çatı uçması, soba zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. Kaynak : AA

Soba Zehirlenmesi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı