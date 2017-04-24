USD (Alış - Satış) : 3,59 - 3,60 EURO (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91

CHP'de kurultay sesleri

CHP, parti genel merkezinde yapılan toplantıda bazı milletvekilleri partinin olağanüstü kurultaya gitmesi talebinde bulunduğu öğrenildi.

Siyaset / 24 Nisan 2017 Pazartesi 14:45
CHP'de kurultay sesleri

CHP Genel Başkanı olduktan sonra girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Kılıçdaroğlu'nun liderliği tartışılıyor.

16 Nisan'da büyük bir hezimet yaşayan 'hayır' cephesinde tartışmalar sürüyor. Seçimlerden sonra CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamadan sonra yuhalanan Kılıçdaroğlu, partililer tarafından istenmiyor.

Yeni bir strateji belirlemek için üst üste toplantılar düzenleyen Kılıçdaroğlu, yeni bir sonuca ulaşamadı.

Sabah'ın haberine göre; parti genel merkezinde yapılan toplantıda bazı milletvekilleri partinin olağanüstü kurultaya gitmesi talebinde bulundu.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY TALEBİ
Partililerin 2018'de yapılacak olağan kurultayı beklemeden olağanüstü kurultay önerisine Kılıçdaroğlu'nun 'Gerekirse gidilebilir' dediği öğrenildi.

SİNE-İ MİLLET
Toplantıda 'Meclis'ten çekilmeme, daha aktif ve etkin muhalefet etme' kararı alındı.

36. KURULTAY YOLDA
Tarihine 35 kurultay sığdıran CHP, Kılıçdaroğlu'nu gönderebilmek için yeni bir kurultay istiyor.




Kaynak : Sabah

ChpChp Kurultay


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı