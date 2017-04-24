Borsada tarihi rekor geldi

Borsa şu ana kadar en yüksek seviyesini 93 bin 398 puanla 22 Mayıs 2013 tarihinde görmüştü.



Sabahtan bu yana yükseliş yönünde bir seyir izleyen BIST 100 endeksi önce 93 bin 200'lü puanlara, ardından da 93 bin 300'lü seviyelere çıktı. Borsa saat 14.40 civarında 93 bin 400'ün hemen üzerine çıkarak tarihini rekorunu kırmış oldu.



94 BİNİ KIRARSA...



İnfo Yatırım FX Araştırma Uzmanı Cem Gönen, Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada, borsada 94 bin seviyesinin çok önemli olduğunu belirterek, 'Bu seviyeyi aşarsak altı haneli rakamlara gidebilir' dedi. Gönen, kar satışlarının gelmesi durumunda ise 92 bin seviyesinin takip edilmesi gerektiğini belirtti.



DOLARDA SON DURUM



Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar/TL'de düşüş eğilimi devam ediyor. Dolar öğle saatlerinde 3.60 TL'yi de kırarak 3.5878 TL'ye kadar geriledi.



Böylece dolarda cuma kapanışa göre yaşanan düşüş yüzde 1.3'e ulaştı. Euro/TL ise yüzde 0.07 azalışla 3.9028 TL'den el değiştirdi.



Analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 85. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı, nisan ayı iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanımı verilerinin izleneceğini kaydetti.



Yurt dışında ise Almanya'da nisan ayı IFO iş dünyası güven endeksi ve ABD'de mart ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,60'ın altında kapanışların olması durumunda 3,5750 seviyesini önemli destek, 3,6350 seviyesinin ise direnç konumunda olacağını dile getirdi.