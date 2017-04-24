Avatar 2 2020'ye ertelendi

İlk defa 2009 yılında vizyona girerek 2.7 milyarlık gişe hasılatıyla dünya rekoru kıran filmin devam filmleri ise bir türlü gelmek bilmedi.Son olarak 2018 yılında vizyona gireceği duyurulan filmde yine bir gecikme yaşanarak 2 yıl ertelenebileceği konuşuluyor.



Avatar 2 iki sene daha ertelendi!



Filmin ikinci yapımı Avatar 2 resmi facebook sayfasında ertelendiği takipçilerle duyuruldu.2 sene sonraya ertelenen filmin bir çok kişide hayal kırıklığına sebep olduğu gözlemlendi.Ertelenen Avatar filminin ikinci serisi 2020 yılında vizyona girecek Avatar 3 ise 2021'de Avatar 4 2024'te Avatar 5 2025'te vizyona çıkacak. 4 filmlik bir seri çalışmalarını sürdüren ekip serinin ilk filmi gibi büyük bir başarı elde etmeyi planlıyor.



Filmin devam seriilerinde başrol oyuncuları Zoe Saldana, Sam Worthington ve Sigourney Weaver rol alacak.