USD (Alış - Satış) : 3,59 - 3,60 EURO (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91

Avatar 2 2020'ye ertelendi

Sinema filmleri arasında bir başyapıt olan Avatar filminin devam filmleri ve vizyona çıkış tarihleri hakkında bir takım bilgiler magazin dünyasına düştü. Sinema tarihinde en çok hasılat kazanma rekoruna imza atan Avatar filminin 2. filmi ne zaman vizyona çıkacak merak ediliyor.

Televizyon / 24 Nisan 2017 Pazartesi 16:04
Avatar 2 2020'ye ertelendi

İlk defa 2009 yılında vizyona girerek 2.7 milyarlık gişe hasılatıyla dünya rekoru kıran filmin devam filmleri ise bir türlü gelmek bilmedi.Son olarak 2018 yılında vizyona gireceği duyurulan filmde yine bir gecikme yaşanarak 2 yıl ertelenebileceği konuşuluyor.

Avatar 2 iki sene daha ertelendi!

Filmin ikinci yapımı Avatar 2 resmi facebook sayfasında ertelendiği takipçilerle duyuruldu.2 sene sonraya ertelenen filmin bir çok kişide hayal kırıklığına sebep olduğu gözlemlendi.Ertelenen Avatar filminin ikinci serisi 2020 yılında vizyona girecek Avatar 3 ise 2021'de Avatar 4 2024'te Avatar 5 2025'te vizyona çıkacak. 4 filmlik bir seri çalışmalarını sürdüren ekip serinin ilk filmi gibi büyük bir başarı elde etmeyi planlıyor.

Filmin devam seriilerinde başrol oyuncuları Zoe Saldana, Sam Worthington ve Sigourney Weaver rol alacak.

Sam WorthingtonAvatarFacebookSigourney WeaverDünya Rekoru


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı