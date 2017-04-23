Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tartışmalar üzerine değil barış üzerine bina edin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulundaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel oturumunu izledikten sonra Meclisten ayrıldı.



Erdoğan, özel oturumu izledikten TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın makamına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İsmail Kahraman tarafından, tarafından tören kıtası ile uğurladı.



'Tartışmalar üzerine değil, barış üzerine bina edin'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul toplantısında, Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki tartışmaya ilişkin soruya, 'Tartışmalar üzerine değil, barış üzerine bina edin' yanıtını verdi.

Kaynak : AA