CHP olağanüstü toplandı

Parti genel merkezinde, basına kapalı gerçekleşen toplantı, 6 saat 40 dakika sürdü.



REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ



Sonrasında bir açıklama yapılmayan toplantıda, 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylamasının sonuçları masaya yatırıldı. Milletvekillerinin söz alarak değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda, sonuçlara ilişkin sunumlar da yapıldı.



50'YE YAKIN VEKİL KONUŞTU



Grup toplantısında 50'ye yakın milletvekili söz aldı. Bu milletvekillerinin her biri referandum sürecine ilişkin değerlendirmeler yaparken, bundan sonra yapılması gerekenler hakkında da fikirler sundu.



'BÜTÜN TÜRKİYE'Yİ KUCAKLAYAN DİL GELİŞTİRİLSİN'



Toplantıda 'Hayır' oylarına verilen oyların önemine dikkat çekilirken, bundan sonraki süreçte ise bütün Türkiye'yi kucaklayan bir dil geliştirilmesi gerektiği anlatıldı.



Grup toplantısında, CHP'nin tüm kesimlerin hukukunu koruması gerektiği vurgulandı.



MECLİS'TEN ÇEKİLME KONUSU



Toplantıda MYK'nın yapıldığı gün tartışmalara neden olan CHP'nin TBMM'den çekilme konusu da ele alındı. CHP TBMM Grubu, Mecliste daha aktif bir mücadaleyle bundan sonraki sürecin yürütülmesi konusunda mutabık kaldı.



Halk oylaması sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar da toplantıda değerlendirildi. Bu konuda da partinin hukukçularıyla görüşmeler yaparak, hem 'Evet' hem 'Hayır' diyen bütün seçmenlerin hukukunu korumak için her türlü hukuki mücadaleyi bundan sonra da sürdürme kararı alındı. Kaynak : AA