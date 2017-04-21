Usta oyuncu Bülent Kayabaş'a veda

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bülent Kayabaş için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.



Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen veda töreninin ardından Kayabaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Teşvikiye Camii'ne getirildi.



Cenaze törenine usta oyuncunun eşi Selma Kepekli Kayabaş ve oğlu Ümit Kayabaş başta olmak üzere sanat camiasından çok sayıda seveni katıldı.



Yakınları usta sanatçının tabutu başında dualar ederken, cenazede duygusal anların yaşandığı görüldü.



Kaynak : İHA