USD (Alış - Satış) : 3,64 - 3,65 EURO (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91

TSK'dan envanter açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ilki 12 Mayıs 2014 tarihinde envantere katılan A400M ATLAS uçağının dördüncüsünün envantere girdiğini açıkladı.

Güncel / 21 Nisan 2017 Cuma 23:01
TSK'dan envanter açıklaması

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, “7 Nisan 2017 tarihinde, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı/Kayseri'de; ilki 12 Mayıs 2014 tarihinde envantere katılan A400M ATLAS uçağının dördüncüsü, üs personeli ve ailelerin katılımı ile envantere girmiştir. A400M ATLAS stratejik nakliye uçağı projesi programı 1985 yılında başlatılmış, Türkiye'nin katılımı ise 1988 yılında gerçekleştirilmiştir. Projeye Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İspanya ve Türkiye iştirak etmektedir. Proje kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı için 10 adet tedarik edilmesi planlanmıştır” denildi.



A400M ATLAS uçağının envantere girişinin sağlayacağı avantajların kaydedildiği açıklamada, “A400M ATLAS uçağının envantere girişi ile birlikte tek seferde daha ağır veya daha hacimli malzemeler taşınabileceği gibi daha önce hava yolu ile taşınamayan silah sistemleri ve araçlar da bir yerden başka bir yerer intikal ettirilebilmektedir. A400M ATLAS stratejik ulaştırma uçağı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının sürat, menzil ve ağırlık olarak taşıma kapasitesi iki katına çıkmıştır. A400M sahip olduğu birçok yeni kabiliyet ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünyanın her yerinde harekat yapabilme özelliğine sahip olmasını sağlamaktadır” ifadeleri yer aldı.




Kaynak : İHA

Türk Silahlı KuvvetleriTskHava KuvvetleriBelçikaHava Kuvvetleri Komutanlığı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı