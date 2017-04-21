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Futbol faciası! 30 kişi birden hayatını kaybetti

Ülkenin güneydoğusunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United Anderlecht karşılaşmasını izlemek için toplananların üzerine elektrik telleri düştü.

3. Sayfa / 21 Nisan 2017 Cuma 16:07
Futbol faciası! 30 kişi birden hayatını kaybetti

Nijerya'nın Cross River eyaletinde maç izlerken elektrik akımına kapılan 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis Sözcüsü Irene Ugbo, 'Ülkenin güneydoğu eyaletlerinden Cross River'da yüksek gerilim hattının altına inşa edilen bir mekanda Avrupa futbol ligi karşılaşmalarını televizyondan izlemek için toplananların üzerine elektrik telleri düştü. Akıma kapılarak yaşamını yitirenler ve yaralılar var.' dedi.

Nijerya haber ajansı da olayda 30 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını duyurdu.

Görgü tanıkları, kalabalığın, Manchester United - Anderlecht UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmasını televizyondan izlemek için toplandığını belirtti.

Kaynak : AA

Manchester UnitedYüksek GerilimAnderlechtAvrupa LigiÇeyrek Final


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