Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26'ya çıktı

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden operasyonlarda 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Açıklamada, 'İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda hava kuvvetlerimizin ve Atak helikopterinin ateş desteğiyle etkisiz hale getirilen 18 bölücü terör örgütü mensubu ve yaralı ele geçirilen 1 bölücü terör örgütü mensubuna ilaveten 7 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda 1'i yaralı 25'i ölü olmak üzere toplam 26 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir' denildi. Kaynak : İHA