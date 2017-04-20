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Mine Kırıkkanat'tan skandal tweet

16 Nisan referandumunu bahane ederek Türkiye’de 2. Gezi kalkışması ve kaos planı devreye sokulmak için üst aklın maşaları da sahne almaya başladı.

Güncel / 20 Nisan 2017 Perşembe 23:48
Mine Kırıkkanat'tan skandal tweet

Türkiye'ye karşı topyekün saldırıya geçen Haçlı ittifakı ve içimizdeki işbirlikçileri 16 Nisan'da sandıktan EVET çıkmasıyla iyice çıldırdı. Referandumdan 'hayır' çıkması için elinden geleni yapan odaklar milletten tokadı yiyince şimdi de çareyi sokaklarda aramaya başladı..

Sadece sokaklarla yetinmeyen üst akıl ve Türkiye'deki maşaları Gezi olayları'nda olduğu gibi 'hayatı durdurun' çağrısı yapmaya başladı.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat sosyal medya hesabından çirkin bir provokasyona imza atarken, paylaştığı resimle de 'evet' veren seçmeni aşağıladı.



Türkiye haritası üzerinde evet oyu çıkan illerin üzerine koyun ve makarna yerleştirilmiş fotoğrafı da paylaşan Kırıkkanat, evet veren seçmene hakaret etti.


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Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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