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Açlıktan ölmek üzereler!

Belarus'taki yetimhanelerde sayıları 100'ü bulan çocukların ölümün kıyısına geldiği ortaya çıkarıldı. Bir yerel derginin sayfalarına taşıdığı fotoğraflar dehşete düşürdü, olay dünya medyasında manşet oldu.

Dünya / 20 Nisan 2017 Perşembe 16:04
Açlıktan ölmek üzereler!

İngiliz The Guardian gazetesi, Doğu Avrupa ülkesi Belarus'taki yetimhanelerde açlıktan ölmek üzere olan yaklaşık 100 çocuğun bulunduğunu bildiriyor.

Fotoğrafçı Alexander Vasukovich'in çarpıcı karelerine yer verilen haberde, 20 yaşındaki bir genç kızın 11 kilograma kadar düştüğü, birçok gencin 15 kilonun altında olduğu aktarıldı.

Habere göre, savcılar, doktorlar ve resmi yetkililer yetimhanedeki çocukların uzun yıllardır yetersiz beslendiğini belirledi. Soruşturma başlatan savcılık, çocukların ihmal ve kötü beslenme kurbanı olduğunu belirterek birçok yetimhane müdürünün kovulduğunu açıkladı.

Cherven isimli yetimhanenin direktörü Ella Borisova, "Bu çocuklar hiç yürümedi. Genellikle yataktalar, kasları yok. Derilerinin altında kürdan gibi bacakları var" dedi.



Imena adlı online derginin şoke eden fotoğraflarla yürek sızlatan olayı duyurduğunu belirten The Guardian, bazı okuyucuların çocukların durumunu Nazi kurbanlarına benzettiğini bildiriyor. Okuyuculardan biri, "Eğer Buchenwald toplama kampında değilseniz, 21'inci yüzyılda ve Avrupa'nın göbeğinde bu nasıl olabilir?" diye yazdı.

Dünya sarsılmıştı

The Guardian, Belarus'taki tabloyu 1990'ların başında Romanya'daki yetimhane skandalına benzetti.



Nikolay Çavuşesku'nun devrilmesinden sonra Romanya'daki yetimhanelerin içinde bulunduğu feci şartlar gün yüzüne çıkmış ve dünya sarsılmıştı. Ülkede nüfusun hızla artmasını isteyen rejimin talebiyle aileler çok sayıda çocuk sahibi oldu. Bakılamayan çocuklar ise, devlet kontrolündeki yetimhanelere bırakıldı.

Sayıları 170 bini bulan çocuklar insanlık dışı şartlarda barınmak zorunda kaldı, birçoğu öldü. Birçok çocuğun IQ seviyesinin 50-60 bandında olduğu belirlendi.

AvrupaRomanyaThe GuardianOnlineBelarus


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