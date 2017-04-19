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Turkcell'den Apple TV kampanyası

Şirket, cihaz ve servislerini uygun koşullarda kullanıcılarıyla buluşturduğu kampanyalarına bir yenisini daha ekledi.

Teknoloji / 19 Nisan 2017 Çarşamba 12:53
Turkcell'den Apple TV kampanyası

Turkcell'in Superonline internet müşterilerine sunduğu kampanya kapsamında 'yeni nesil Apple TV 32 GB' internet faturasına ek 29,90 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, cihaz ve servislerini uygun koşullarda kullanıcılarıyla buluşturduğu kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda, yeni nesil Apple TV 32 GB'ye fiber ya da DSL faturasına ek 36 aya varan taksitlerle 29,90 liradan başlayan fiyatlarla sahip olunabilecek.

Uygulamaları arasında yeni nesil televizyon platformu TV+ ve müzik platformu fizy'nin de yer aldığı Apple TV kampanyası kapsamında aylık 5 GB mobil internetli Turkcell TV+ cep paketi de Superonline internet müşterilerine hediye edilecek.

Turkcell'in yeni kampanyasından yararlananlar TV+ ile en iyi filmleri, en popüler dizileri ve dünyanın takip ettiği spor organizasyonlarını nerede olurlarsa olsunlar ceplerinden izleyebilecek. Bunun yanı sıra dileyen kullanıcılar Apple TV'ye TV+ uygulamasını indirerek de televizyon seyretme imkanına sahip. Kaynak : AA

Turkcell


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