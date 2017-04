İnternetten alışveriş yapanlar: Aman dikkat!

Dolandırıcılar hünerlerine her gün bir yenisini ekliyor. Üstelik Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal ağları da kullanmada çok becerikliler.



Vatandaşın ‘ucuz ürün’ zafiyetinden yararlanan bu düzenbazlar her türlü önlemlere ve uyarılara rağmen binlerce kişiyi ağına düşürmeyi başarıyor. Son günlerde en çok mağduriyet ‘güvenilir olmayan’ internet sitelerinden ve telefonla yapılan alışverişlerde yaşanıyor.



GÜVEN VEREN İFADELER



Posta'dan Bilal Emin Turan'ın haberine göre mağdurların sayısı çığ gibi artıyor. Sistem nasıl işliyor? Kötü niyetli kişiler ünlü markaların isimlerini kullanarak cazip kampanyalar varmış gibi ilanlar yayınlıyor. Fiyatı görenler merak edip ürünü inceliyor, aklına yatarsa sipariş ediyor. Tüketiciye güven vermek için ‘İstersen kapıda öde!’ şeklinde ifadeler kullanıyorlar. ‘Ucuz’ deyip sipariş verildikten iki üç gün sonra kargo geliyor. Ancak ne oluyorsa o andan sonra oluyor.



FATURASI DA OLMUYOR



Kartla veya nakit ödeme yapıp paketi açanlar sipariş ettiğiyle ilgisi olmayan veya arızalı bir ürünle karşılaşıyor. Orjinal gibi görünen ürünler sahte çıkıyor. Kargo yetkilisi, ‘Paketin içini görebilir miyim?’ diyenlere ise ‘Açarsanız geri alamam’ diyor. Yani her durumda size ödemeyi yaptırıyor. Ürünün faturası da olmuyor. Sipariş verirken ulaşılabilen firmaya, o saatten sonra ulaşmak mümkün değil. Ulaşanlar da bir şey yapamıyor.



YENİ KURALLAR YOLDA



Aklınıza şüphe düştüyse kapıda ödemelerde, kargoyu açıp kontrol etmeden kargo görevlisinin uzattığı teslim tutanağını imzalamayın. Mağduriyetlerin önüne geçmek için ticari hayatı düzenleyen gümrük bakanlığı bir çalışma başlattı. Buna göre; kapıda ödemeli satışlarda alıcı kargo paketini açıp ürünü gördükten sonra ödeme yapacak. Kargo görevlisi ‘Açtın öde’ diyemeyecek. Ancak çalışma geciktikçe her gün binlerce kişi mağdur oluyor.



GÜVENİLİR SİTEDEN ALAN 14 GÜNDE CAYABİLİR



Türkiye’nin büyük ve güvenilir E-ticaret siteleri var. Bu siteler yasaları ve kuralları eksiksiz uyguluyor. O nedenle uzmanlar eğer internetten alışveriş yapılacaksa güvenilir sitelerin seçilmesi gerektiğini belirtiyor. Yasaya göre; internetten yapılan alışverişlerde tüketicinin ürünü teslim aldıktan sonra 14 gün içinde gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden cayma hakkı var. Para 10 gün içinde iade ediliyor.



HAKEM HEYETLERİ DE ÇARESİZ



Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da vatandaşı uyarıyor: “Sosyal medyada yapılan satışların tamamına yakını yasaya aykırı ve şüpheli. Çünkü bu sitelerde açık adres, sabit telefon, cayma ve mesafeli satış sözleşmesi ile 16 haneli MERSİS numarası bulunmuyor. Vergi de ödemiyorlar. Mağdur olan tüketici kimseye ulaşamıyor. Hatta arayanları engelliyorlar. Ürün satarken fatura kesilmediğinden hakem heyetleri de bir şey yapamıyor.”