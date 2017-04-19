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CHP'liler mühürsüz pusulaları biliyormuş

Halk oylamasını kaybeden CHP 'mühürsüz pusula' bahanesiyle seçimlerin şaibeli olduğunu iddia ederken, göstergeler bu çabanın seçim yenilgisini kamufle etmeye yönelik olduğuna işaret ediyor.

Siyaset / 19 Nisan 2017 Çarşamba 19:51
CHP'liler mühürsüz pusulaları biliyormuş
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Seçim yenilgisinin netleşmesi üzerine seçmenlerinin eleştirilerine maruz kalan CHP'liler, mühürsüz pusula bahanesiyle YSK'yı hedef alırken, saatler önce yapmış oldukları başvuru ve açıklamaların aksi yönde ifadeler kullandılar.

Yeni anayasa için yapılan halk oylamasında 'Evet' sonucunun çıkmasının ardından seçmenleri tarafından eleştiri yağmuruna tutulan CHP, şok bir YSK suçlaması ile gündemi birden değiştirdi.

Sosyal medyada onbinlerce CHP'linin Kılıçdaroğlu'nun istifasını istediği, #Kılıçdaroğluİstifa hashtaginin Türkiye gündeminde zirveye oturduğu esnada CHP'nin 'mühürsüz oylar' bahanesiyle YSK'ya yaptığı itiraz, Türkiye gündemini meşgul etmeye başladı.

Oysa ki CHP'liler henüz saatler önce oyların çalınmasının mümkün olmadığını ve sandıklarda kayda değer bir provokasyonun yaşanmadığını belirtmiş, mühürsüz pusulaların ise CHP tarafından bilindiği, hatta bu pusulalarla kullanılan oyların geçerli sayılması gerektiğini belirten bir dilekçeyi de imzalayıp gönderdikleri açığa çıkmıştı.

Buna rağmen CHP'nin sonuçlara itiraz etmesi, hatta halkı meydanlara davet etmesi, kamuoyunda seçim mağlubiyetini kamufle etmek için oldukça tehlikeli bir yöntem olarak yorumlandı.

CHP'Lİ ERDEM: KİMSE BİR ŞEY ÇALAMAZ, 300 BİN KİŞİYLE NÖBETTE OLACAĞIZ

CHP'nin, 'Türkiye ile İran savaşırsa İran'ın safında olurum' açıklaması yapan skandal 'milletvekili' Eren Erdem, seçimden günler önce sandıklardan oy çalınmasının mümkün olmadığını söylemiş, 300 bin kişiyle nöbette olacaklarını belirtmişti.



CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AKSÜNGER: UFAK TEFEK ŞEYLER DIŞINDA AKSİLİK YAŞANMADI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger de, sayım işlemlerinin başladığı ilk saatlerde seçimlerin ufak tefek ihlaller dışında sorunsuz geçtiğini belirtmiş, kayda değer bir provokasyon yaşanmadığını vurgulamıştı.

CHP'DEN SANDIK MÜŞAHİTLERİNE SMS: MÜHÜRSÜZ PUSULALARI DA KULLANDIRIN

Bir CHP'li sandık müşahitinin yayınladığı SMS görüntülerinde CHP'nin mühürsüz oy pusulalarından haberdar olduğu ve müşahitlerinden söz konusu pusulaları kullandırmalarını istediği açıkça görülüyor.




CHP'DEN İL SEÇİM KURULUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ: MÜHÜRSÜZ PUSULALAR DA GEÇERLİ SAYILSIN

CHP'lilerin imzasıyla il seçim kuruluna verilen dilekçelerde açık bir şekilde mühürsüz pusulalar ile kullanılan oyların da geçerli sayılması gerektiği belirtiliyor.




SANDIKLAR KAPANDIKTAN SONRA DA CHP KANADINDA BİR RAHATSIZLIK GÖZÜKMÜYOR

Yaklaşık 300 bin CHP'li müşahit ve gözlemcinin görev yaptığı seçimlerde sandıkların kapanmasının ardından da CHP'lilerden YSK'ya yönelik herhangi bir şikayet yok. Hatta öyle ki CHP'li Erdem, herhangi bir 'hile' olayının yaşanamayacağını kendinden emin şekilde bir kere daha belirtiyor.



'EVET'İN KAZANMASI ÜZERİNE 'KILIÇDAROĞLU İSTİFA 'SESLERİ

Referandum sayımlarında sandıklarının çoğunun açılması ve 'Evet'in kazanacağının belli olması üzerine üzerine Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP üst üste 8. seçim mağlubiyetini yaşarken, partililer de CHP yönetimini hedef alan söylemlerde bulundu.

Twitter'da başlayan #Kılıçdaroğluİstifa hashtagi Türkiye gündemine otururken, CHP yönetimi de öfkeli partililerin tepkilerine maruz kaldı.

CHP, YSK'YI SUÇLAYARAK BİR ANDA GÜNDEMİ DEĞİŞTİRDİ

Tam bu esnada CHP'li yönetici, milletvekili ve parti üyeleri hep bir ağızdan mühürlü oyları bahane ederek seçimin meşruiyetine yönelik asılsız söylemlerde bulunarak Yüksek Seçim Kurulu'nu suçladı. Ortakları HDP'nin de eşlik ettiği suçlamalar, bir anda gündemi değiştirdi ve sokak protestolarının dahi yaşanmasına sebep oldu.



MÜHÜRSÜZ PUSULALARDA HEM EVET HEM DE HAYIR OYLARI VAR

Birçok mühürsüz pusulada hem 'Evet' hem de 'Hayır' oyları bulunurken, mühürsüz pusulaların bulunduğu bir çok sandığı da 'Hayır' önde bitirdi. Bunların da bilinmesine rağmen CHP'lilerin 'mühürsüz oy' provokasyonu tepki topladı.



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