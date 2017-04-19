Başbakan Yıldırım'dan kongre açıklaması

Başbakan Yıldırım, 'Olağanüstü bir kongre sözkonusu değildir. Cumhurbaşkanımızın katılması işi hemen olacak. Ondan sonraki süreç partinin kurullarının görüşüp konuşacağı bir şey'' dedi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:Kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 51,41 evet yüzde 48.59 da hayır oyları çıkmıştır. Dolayısıyla anayasa değişikliğine yönelik halkoylamasında sonuç 'evet' olarak tecelli etmiştir. Halkın kararı nettir, sonuç evettir. Tabii evet de veren, hayır da veren vatandaşlarımızın kararı başımızın tacıdır. Siyasi partiler, gerek ana muhalefet partisi gerek diğer siyasi partiler kampanya boyunca vatandaşa bu değişikliğin lehine, aleyhine gerekçeleri alabildiğince, bütün imkanları kullanarak anlatmıştır. Sonuçta vatandaş herkesi dinlemiş kararını vermiştir. Dolayısıyla yapılan bu itiraz da YSK'nın değerlendirmesi sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bizim onun üzerine laf söylememiz yanlış olur. Bu bizim işimiz değildir. Biz görevimizi yaptık, sandığı milletin önüne koyduk. Milletin kararını vermesini sağladık. Bu halkoylaması güven ve huzur içerisinde geçmiş, Allah'a şükür Türkiye demokraside bir ilki gerçekleştirmiştir. Bu önemli değişiklikte vatandaşlarımız ülkenin geleceği için, yönetim sistemi için bir karar vermiştir. Verilen karar ülkemize, milletimize hayırlısı olsun.İtirazın gerekçesi, nedenleri vesaire YSK'nın konusudur. Biz YSK'nın vereceği kararı yorumlayacak veya itirazın gerekçelerini bilemeyiz. İtiraz edenler gerekçelerini mutlaka yazmışlardır. Ancak şu bilinmelidir ki, seçim esnasında her türlü karar alınırken bütün partilerin temsilcileri vardır. Gerek seçim kurulunda, gerek Yüksek Seçim Kurulu'nda bütün üyelerin kararları mevcuttur. Dolayısıyla bu gerçeğin gözönüne alınmasında fayda vardır. İtiraz da hukukun bir yoludur, hak arama aracıdır. Ama hak arama yolları bununla sınırlı kalmak zorundadır. Bunun dışına taşıp, insanları sokağa davet etmek yanlıştır, meşruiyet dışına çıkmaktır. Ana muhalefet partisi başkanının daha sorumlu hareket etmesini bekliyoruz. 'Bu sonuçları tanımıyoruz' diye talihsiz bir beyanı olmuştur. Halkın tanıdığı sonuçları ana muhalefet partisinin tanımaması kabul edilmesi mümkün değildir. Bu yanlıştan dönülmelidir. Böyle yapmak yerine 2019 seçimlerine daha iyi çalışılması, daha fazla vatandaşın gönlüne girmesi için şimdiden ana muhalefet partisi gayret göstermesi daha doğru bir davranış olacaktır.Biz seçim anayasa, halkoylaması sürecinde herşeyi söyledik. Hayır tarafında çalışanlar da herşeyi söyledi. Artık oylama bitti, seçim bitti. Zaman geçmişi bir tarafa bırakıp önümüze bakmamız lazım. Türkiye'nin önünde çok önemli süreçler var. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Ekonomik, adli reformlar anayasa değişikliğiyle ortaya çıkan gerek anayasyaa uygun yasaların değiştirilmesi, bunun uyum yasaları, birçok yapılacak işler var. Reformlar var. Bunlara yoğunlaşmamız gerekiyor. Bu konuda da bütün siyasi partilerin memleket meselelerinde birlikte hareket etmesi, sorunlarımızı Meclis'te medeni bir şekilde görüşmemiz, konuşmamız icap ediyor.Anayasa değişikliğinin üç maddesi hemen yürürlüğe giriyor. Diğer bütün maddeleri de 2019 Kasım'ında yapılacak seçimlerle birlikte yeni sistemin uygulanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek. Dolayısıyla seçimlerin YSK tarafından resmen ilan edilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanımızın partisiyle ilişiği tekrar yasal olarak kurulabilecek. Çünkü önceki anayasada partisi ile ilişiği kesilir maddesi vardı. Bu kalkmış oldu. Dolayısıyla AK Parti'ye girebilecek. Biz de memnuniyetle Cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu partiye girişini yapacağız. AK Parti zaten kongre sürecine girmiş durumda. İlçelerimizden, illerimizden başlayarak bu yıl sonuna kadar bütün kongrelerimizi yenileyeceğiz. Kan tazelemesi yapacağız. 2018'de de inşallah olağan kongremizi gerçekleştireceğiz. Ve ondan sonra da 2019 Mart yerel seçimleri, 3 Kasım 2019 birleştirilmiş Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlıklarımızı sürdüreceğiz.Süreç bu şekilde işleyecek. Olağanüstü bir kongre sözkonusu değildir. Cumhurbaşkanımızın katılması işi hemen olacak. Ondan sonraki süreç partinin kurullarının görüşüp konuşacağı bir şey. Tabii ki bu seçim sadece anayasa değişikliği hükümet sistemi değişikliği konusunda bir sonuç ortaya koymamıştır. Aynı zamanda bu seçimde bütün partilerin alması gereken mesajlar da vardır. Biz de AK Parti olarak kendi payımıza düşen mesajı aldık. Nedir mesaj; tamam AK Parti'ye olan güven devam ediyor; ancak şu, şu hususlarda daha dikkatli olmanız gerekiyor diye bize bir de not düşüyor vatandaş. Bunlara dikkat edeceğiz. Bu yüzden de gerek yerel yönetimlerde, gerek teşkilatlarımızda gerek hükümet faaliyetlerinde daha vatandaş memnuniyetini arttıracak ne gerekiyorsa o hususta adımları atacağız.