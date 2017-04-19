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14 yıl sonra imamlık yaparken yakalandı!

İstanbul'da HSBC saldırısıyla ilgili El Kaide üyesi Çankırı'da imamlık yaparken yakalandı.

3. Sayfa / 19 Nisan 2017 Çarşamba 11:57
14 yıl sonra imamlık yaparken yakalandı!

İstanbul'da HSBC Bankası önünde 2003 yılında meydana gelen patlama olayına karıştığı belirlenen El Kaide silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Z.Ç., Çankırının Ilgaz ilçesi'ne bağlı Alıç Köyü'nde vekil imamlık yaparken yakalandı. Ilgaz Adliyesine çıkarılan Z.Ç. mahkemede suçunu itiraf etti ve tutuklandı.

Ilgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda dün akşam saatlerinde ilçe merkezine bağlı Alıç Köyü'nde vekil imamlık yaptığı belirlenen Z.Ç.'yi köyde gözaltına aldı. Z.Ç.'nin 14 yıl önce İstanbulda HSBC bankasına bombalı saldırı olayına karıştığı belirlenirken, yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı, ardından gittiği Afganistanda terör örgütü El Kaideye üye olduğu tespit edildi.

Afganistandan sınır dışı edildikten sonra Türkiyeye giriş yapan Z.Ç. hakkında savcılık tarafından El Kaideye üye olmak suçundan dava açıldı. Yargılama sonunda 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Z.Ç.'nin Ilgaz'ın Alıç köyünde vekil imamlık yaptığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Z.Ç. çıkarıldığı mahkemede HSBC Bankası patlamasına karıştığını itiraf etti.

Z.C. cezaevine gönderildi. Kaynak : İHA

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