Halk Evleri'nden skandal tweet

Tunceli'de içinde hakim ve polislerin olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikopter düştü. Tunceli'de içinde hakim ve polislerin olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikopter düştü. Sikorsky tipi helikopterde 12 kişi bulunuyordu. Valilik, helikopterin hava şartları nedeniyle düştüğünün değerlendirildiğini duyurdu. AFAD, helikopterin koordinatlarının belirlendiğini açıkladı. Ekipler saat 17.00 sıralarında enkaza ulaştı. 12 kişinin şehit olduğu öğrenildi.



Türkiye helikopter kazasında hayatını kaybeden 12 şehidine ağlarken Halk Evleri'nden skandal bir tweet paylaşıldı.



Halk evleri Tunceli'deki helikopterin seçim sonuçlarının üstünü örtmek için Ak Parti tarafından düşürüldüğünü iddia etti. Halk evleri bir süre sonra skandal tweeti sildi.



YENİ ŞAFAK YAZARI ANINDA TEPKİ GÖSTERDİ



Halk Evleri'nin tweetini paylaşam Yeni Şafak gazetesi yazarı Cemile Bayraktar ' Bu Halkevleri bu tarz söylemlerini yerdiğim için bana dava açtı, bunlara dava açacak bir Savcı yok mu bu ülkede?' ifadelerini kullandı.



İşte o skandal tweet;









Tunceli'de helikopter düştü: 12 şehit Kaynak : Beyaz Gazete Özel