Bahçeli'den Milliyet yazarına çok sert sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa referandumunu sonrası partisinin ilk grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



''16 NİSAN'DA FETÖ YERLE BİR OLMUŞTUR, PKK HAPI YUTMUŞTUR''

Sandıktan evet tercihinin çıkması için yoğun emek ve mesai harcayan Sayın Cumhurbaşkanına Başbakana Türkiye'dir; hayır veya evet diyen tüm vatandaşlarımızdır. Kazançlı çıkan bayraktır, devlettir, vatandır, milli namus ve haysiyettir. Kaybedenler kulübü ise oldukça karışık, kalabalık ve karmaşıktır. 16 Nisan'da FETÖ yerle bir olmuştur. 'Evet çıkarsa bittik' diye feveran eden PKK hapı yutmuş, sonu görünmüştür. PYD-YPG kaybetmiş, HDP dağılmış, DHKP-C darbeyi yemiştir. CHP ise yine baltayı taşa vurmuştur.



''HAÇLI ARTIKLARI BOZGUNA UĞRADILAR''

Bir ara bıyık altından gülenler 16 Nisan'da silinip gittiler. Haçlı artıkları var ya onlar hepten tümden duvara tosladılar bozguna uğradılar.



''16 NİSAN'I HAZMEDEMEYENLER KARANLIK ÇEVRELERDİR''

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milli iradeden onay almıştır. Sistem tartışmaları tedavülden kalkmıştır. 16 Nisan'da seçim yapılmamış partiler oylanmamıştır. Yapılan sadece planlanan halk oylamasının icrasıdır. Bir kaşık suda fırtına koparıp 16 Nisan'ı hazmedemeyenler karanlık çevrelerdir. Kriz tetikçileri hemen hareket geçmişlerdir. Halk oylamasında yüzde 50+1'e ulaşan tercih meşrudur. Bunu dünyada örnekleri pek çoktur. Kaos lobisi ar damarı çatlamışcasına faaliyettedir.'' Sandıktan evet tercihinin çıkması için yoğun emek ve mesai harcayan Sayın Cumhurbaşkanına Başbakana Adalet ve Kalkınma Partisi 'ne gönül vermiş kardeşlerimize teşekkür ediyorum. 16 Nisan'da kazanan Türk milleti,'dir; hayır veya evet diyen tüm vatandaşlarımızdır. Kazançlı çıkan bayraktır, devlettir, vatandır, milli namus ve haysiyettir. Kaybedenler kulübü ise oldukça karışık, kalabalık ve karmaşıktır. 16 Nisan'da FETÖ yerle bir olmuştur. 'Evet çıkarsa bittik' diye feveran eden PKK hapı yutmuş, sonu görünmüştür. PYD-YPG kaybetmiş, HDP dağılmış, DHKP-C darbeyi yemiştir. CHP ise yine baltayı taşa vurmuştur.Bir ara bıyık altından gülenler 16 Nisan'da silinip gittiler. Haçlı artıkları var ya onlar hepten tümden duvara tosladılar bozguna uğradılar.Cumhurbaşkanlığısistemi milli iradeden onay almıştır. Sistem tartışmaları tedavülden kalkmıştır. 16 Nisan'da seçim yapılmamış partiler oylanmamıştır. Yapılan sadece planlanan halk oylamasının icrasıdır. Bir kaşık suda fırtına koparıp 16 Nisan'ı hazmedemeyenler karanlık çevrelerdir. Kriz tetikçileri hemen hareket geçmişlerdir. Halk oylamasında yüzde 50+1'e ulaşan tercih meşrudur. Bunu dünyada örnekleri pek çoktur. Kaos lobisi ar damarı çatlamışcasına faaliyettedir.''



'BRE AHLAKSIZ KEMİKSİZ'

16 Nisan akşamı sonuçların gelmesiyle beraber bir kısım köksüz kimliksiz gazeteci yorumcu kılıklı provokatör MHP'yi hedef almıştır. O tarihi akşamda utanmasalar fren tutmasalar 81 ilde kurulan 167 bin 140 sandığa hangi partiden oy geldiğini ifadeye kalkacaklardır. 48 milyon 904 bin 182 geçerli oyun tek tek dökümünü yapacaktı. MHP'yi suçlama yarışına girdiler partimize gönül verenlerin yüzde 80'inin oy vermediğini ahlaksızca uydurdular. Zillet ve rezaletle anılacak bu şahsiyetsizler evet tercihinde bulunan vatandaşlarımızın hangi partiden olduğunu nereden çıkardılar? Milliyet gazetesinde köşesi bulunan bir ezik ve çürük 'Referandumun kaybedeni MHP. MHP'nin tabanının yüzde 80'i hayır oyu verdi' yazmış. Bre ahlaksız kemiksiz... Kafa var almıyor sanırsınız bidon. Bu ve benzeri gazetecilerin ya zekaları kurumuş ya da iradeleri körleşmiştir. Açık çağrımdır YSK acilen bir çalışma yapmalıdır imkan varsa evet ya da hayır tercihlerinin hangi partilere ait olduğunu ölçen mekanizma bulunuyorsa kurulan tüm sandıklarda tercihi evet olan MHP'li seçmenlerin sayısı ortaya çıkarılmalıdır.''



Sert ifadeleriyle dikkat çeken Bahçeli'nin hedefinde Milliyet yazarı Mehmet Tezkan vardı.Bahçeli, 'Milliyet gazetesinde köşesi bulunan bir ezik, bir çürük 'Referadumun kaybedeni MHP, MHP'yi zor günler bekliyor' yazmış. Sen necisin bre ahlaksız, bre kemiksiz.' dedi.''son 60 yıllık tarihinde 6 defa referanduma gitmiştir. 7'ncisi de 16 Nisan'da yapılmıştır. 16 Nisan referandumu demokrasi hayatımızda bir, çok partili siyaset tarihimizde bir dönüm noktasıdır. Milliyetçi Hareket başladığı bir işi yarım bırakmamış verdiği sözlerin altında kalmamıştır. Bizde hile arayan tuzak araştıran komplo araması yapan kim varsa 16 Nisan'da hüsrana uğramıştır. MHP milleti için sorumluluk almış evet demiştir devleti için devreye girmiş evet kararını tüm engellemelere rağmen savunmuştur. Vicdanımız rahat. Artık sistem tartışmaları son bulmuştur. Fiili karmaşa sona ermiştir.