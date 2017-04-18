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Almanya'dan Türkiye'ye 'idam' tehdidi

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "idam cezası geri gelirse Türkiye'nin AB hayali sona erer" dedi.

Güncel / 18 Nisan 2017 Salı 09:59
Almanya'dan Türkiye'ye 'idam' tehdidi

Referandum sonrası Erdoğan'ın idam taleplerine ilişkin Almanya'dan açıklama geldi. DW Türkçe'nin haberine göre, Bild gazetesine konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'yi tehdit ederek idam cezasını geri gelmesinin, Ankara'nın "Avrupa rüyasının bitmesi" ve onlarca yıldır süren müzakerelerin sonlanması anlamına geleceğini söyledi.

KARAR TÜRKİYE'YE AİT
"AB'ye katılım konusundaki herhangi bir karar yakın zamanda gündemde olmayacak" diyen Gabriel, her halükârda şu an için üyelik beklentisinde olunmasının gerçekçi olmayacağını belirtti ancak hangi yöne gideceğine dair kararın Türkiye'ye ait olduğunu söyledi.

Bakan, "Bugün de Türkiye'nin bizimle kalmasını istiyoruz, Türkiye'yi siyasi izolasyona sürüklemeyi ve Rusya yönüne itmeyi arzu etmiyoruz" dedi.

Avrupa Birliğiİdam CezasıAlmanya Dışişleri Bakanı


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