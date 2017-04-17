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YSK Başkanı'ndan 'mühürsüz pusula' açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven, mühürsüz oy pusulaları tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada "Geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları YSK tarafından üretilen, sahte olmayan zarflardır" dedi.

Güncel / 17 Nisan 2017 Pazartesi 10:09
YSK Başkanı'ndan 'mühürsüz pusula' açıklaması
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YSK Başkanı Sadi Güven, yaptığı açıklamada, 'Akşamdan beri tartışmaya konu olan, geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından imal ettirilen, üretilen, gerçek, doğru, sahte olmayan oy pusulası ve zarflardır.' dedi.

'Sisteme tek bir oy girilmeden bu kararı aldık'

Mühürsüz oy kararı ile ilgili olarak Güven, 'Sisteme tek bir oy girilmeden, siyasi partilerle paylaşılmadan bu kararı aldık. Dolayısıyla bu karara herhangi bir anlam yüklemek doğru değildir. Bu tamamen vatandaşın siyasi iradesinin sandığa yansıması önündeki, sandık kurullarının yapmış olduğu hata nedeniyle olan engeli kaldırmaktır.' açıklamasında bulundu.

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