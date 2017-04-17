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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki muhteşim sis manzarası

Asya ve Avrupa kıtalarını üçüncü kez birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ilk kez sis altında havadan çekilen görüntüler ile kendisine hayran bıraktı. Sisin arasında köprünün yükselen kuleleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yaşam / 17 Nisan 2017 Pazartesi 13:24
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki muhteşim sis manzarası
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İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan sis ulaşımda aksamalara sebep olurken Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde havadan drone ile çekilen görüntüler ile kendisine hayran bıraktı.

Boğazın üçüncü gerdanlığının sisler arasındaki görünümü doyumsuz bir manzara oluşturdu. Güneşin batışı sırasında havadan çekilen görüntülerde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuleleri bulutların arasından yükseldiği görüldü.

İlk kez sis manzarası ile havadan çekilen köprü güneşin batışı ile oluşan manzarayla kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kaynak : İHA

Yavuz Sultan Selim


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