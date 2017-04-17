Kadın öğretmen öğrencisini sarhoş edip…

Jessica ve Derrick Storer çifti evlerinde verdikleri bir partiye kadının öğretmenlik yaptığı lisedeki öğrencilerini davet etti. 28 yaşındaki Jessica Storer, aşırı alkolün etkisi altında olan 18 yaşındaki bir erkek öğrencisiyle evlerinde cinsel ilişkiye girdi.



Genç öğretmenin eşininse öğrenciye alkol verdiği ve sarhoş olmasını sağladığı belirtiliyor. İsmi açıklanmayan öğrenci öğretmeniyle birlikte olduğu sırada alkolün etkisi altındaydı.



Olayla ilgili tutuklanan Jessica ve Derrick Storer hapis cezası istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Genç kadın duruşmada “18 yaşındaki öğrenciyle cinsel ilişki yaşadım” diyerek olayı itiraf etti.







Bir çocuk annesi olan Jesica Storer suçlu bulunması durumunda en az 5 yıl hapis cezası alabilir.



Aynı zamanda hayat boyu bir seks suçlusu olarak kalacak. Derrick Storer'ın ise 6 ay hapis cezası alması gündemde. Bir sonraki duruşma 16 Mayıs'a ertelendi. Olayın geçtiğimiz yılın kasım ayında yaşandığı belirtiliyor.





Kaynak : Milliyet