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İzmir'de orman yangını

İzmir’deki en önemli tatil merkezlerinden Yeni Foça’da çıkan orman yangını geniş bir alana yayılırken, askeri birlikler ve çok sayıda itfaiye ekibi yangının yerleşim yerlerine ve evlere sıçramaması için büyük çaba harcıyor.

Yaşam / 17 Nisan 2017 Pazartesi 15:58
İzmir'de orman yangını

Edinilen bilgiye göre, yangın, öğle saatlerinde İzmir’in en önemli turizm noktalarından Yeni Foça Kızıldağ mevkiinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın bir anda hızla rüzgarında etkisiyle büyüdü. Yangının büyümesiyle birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangında dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile görünürken, çam ağaçları alev alev yandı. Öte yandan yangının bir anda yerleşim yerlerinin bulunduğu alana doğru yayılmasıyla ekip sayıları artırıldı ve yangının söndürülmesi için bölgeye askeri birlikler de sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler insanların yaşadığı alana yangının sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, vatandaşlarda söndürme çalışmalarına katıldı.

DAHA ÖNCE SABOTAJLA YAKILMIŞTI, ŞİMDİ DE ŞÜPHELENİLİYOR

Onlarca ekip, bölgede yangını söndürmek için mücadele verirken, 50 hektarlık bir alanda etkili olan yangının birkaç noktada çıkması sabotaj ihtimalini gündeme getirdi. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve Foça Kaymakamı Ali Çetin’de bölgeye gelerek bilgi aldı. Başkan Demirağ, yangının geniş bir alanda devam ettiğini ifade etti.

Demirağ, “Sabotaj ihtimali olabilir mi?” şeklindeki soruya ise “Bilmiyorum, daha sonraki süreçte belli olacak” dedi.

Öte yandan, bölgede iki yıl öncede bir yangının çıktığı, yangının sabotaj olduğunun ortaya çıkması üzerine bazı kişilerin gözaltına alındığı da öğrenildi.

AYNI BÖLGEYİ TERÖR YANDAŞLARI YAKMIŞ, 3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan, aynı bölgede 2011 yılında da yangın çıkmış ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 3 zanlı yakalanmıştı. Tutuklanan 3 zanlının PKK ile bağlantısı ortaya çıkmıştı.


Kaynak : İHA

Emniyet MüdürlüğüBelediye Başkanı


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