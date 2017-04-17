HDP'nin kalelerinde 'evet' oyları arttı

Doğu ve Güneydoğu'da daha önceki seçimlerde tercihini HDP'den yana kullanan seçmenin önemli bir kısmı, anayasa değişikliği halk oylamasında tercihini değiştirdi.



HDP'nin içerisinde yer aldığı 'Hayır' cephesinin oy oranı halk oylamasında düştü..



Anayasa değişikliği halk oylamasının sorunsuz bir şekilde sona erdiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde HDP'nin oy oranında yaşanan ciddi düşüş dikkati çekti.









