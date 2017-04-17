USD (Alış - Satış) : 3,66 - 3,66 EURO (Alış - Satış) : 3,89 - 3,90

Sıcak Haber : OHAL uzatıldı!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrikler devam ediyor

Referandumun neticelenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik telefonları ve mesajları gelmeye devam ediyor.

Dünya / 17 Nisan 2017 Pazartesi 20:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrikler devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak tebriklerini ilettiğini açıkladı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdikleri yazılı mesajlarla tebriklerini ilettikleri kaydedildi. Liderlerin 16 Nisan’daki halk oylamasının evet zaferiyle sonuçlanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutladıkları, milletten onay alan anayasa değişikliğinin Türkiye için hayırlı olmasını diledikleri ifade edildi. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Enes El Abde’nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir tebrik telgrafı gönderdiği öğrenildi.

Kaynak : İHA

Devrimci Güçler Ulusal KoalisyonuCumhurbaşkanıCumhurbaşkanlığıBelarus Devlet BaşkanıMacaristan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı