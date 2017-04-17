Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrikler devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak tebriklerini ilettiğini açıkladı.



Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdikleri yazılı mesajlarla tebriklerini ilettikleri kaydedildi. Liderlerin 16 Nisan’daki halk oylamasının evet zaferiyle sonuçlanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutladıkları, milletten onay alan anayasa değişikliğinin Türkiye için hayırlı olmasını diledikleri ifade edildi. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Enes El Abde’nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir tebrik telgrafı gönderdiği öğrenildi.



Kaynak : İHA