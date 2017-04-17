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Ahsen TV muhabiri, Alman kanalın canlı yayınını kesti: Pert oldunuz, Almanlar yenildi

Referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Alman RTL televizyonunun canlı yayınına müdahale eden Ahsen TV muhabiri, "Pert oldunuz, yenildiniz. Almanlar yenildi. Merkel'e selam söyle. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan" diye bağırdı.

Televizyon / 17 Nisan 2017 Pazartesi 18:21
Ahsen TV muhabiri, Alman kanalın canlı yayınını kesti: Pert oldunuz, Almanlar yenildi
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RTL muhabiri ve kameramanının yayına son vermesinin ardından müdahalesini sürdüren muhabir bu sefer de 'Nasıl koyduk ama' dedi.

Türkiye'nin yönetim sistemini değiştiren referandumda evet oyu çıktı. Dün gece Türkiye'nin birçok noktasında bazı vatandaşlar kutlama yaptı. Dünya medyasının referanduma ilgisi yoğundu.

Referandum sonuçlarını aktaran Alman RTL televizyonunun canlı yayınına müdahale eden Ahsen TV muhabiri, 'Pert oldunuz, yenildiniz. Almanlar yenildi. Merkel'e selam söyle. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan' diye bağırdı. RTL muhabiri ve kameramanının yayına son vermesinin ardından müdahalesini sürdüren muhabir bu sefer de 'Nasıl koyduk ama' dedi.

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