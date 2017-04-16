Devlet Bahçeli oyunu kullandı

Devlet Bahçeli, Anayasa Değişikliği Referandumu için Ankara'da oyunu kullandı.



'ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI'



MHP Genel Başkanı Bahçeli, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada; 'Bugün vatandaşlık görevimizi yetiren getirme sebebiyle mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Milletimizin hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Ve Türkiye'de siyaset gelecekle ilgili yeni bir yapılanmaya doğru gidecektir. O yüzden herkesin katılımı yüksek tutarak tercihini ortaya koyması dileğimizdir.' dedi.