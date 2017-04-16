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Cumhuriyet'ten provokatif referandum haber

CHP'li sandık üyesi yanında oyunu kullanan engelli vatandaşın görüntüsünü çarpıtan Cumhuriyet gazetesi provokatif bir habere imza attı.

Güncel / 16 Nisan 2017 Pazar 17:15
Cumhuriyet'ten provokatif referandum haber

Referandum propaganda süreci boyunca seçmen yanıltıcı bir yayın politikası izleyen FETÖ'nün sesi Cumhuriyet Gazetesi, seçim günü yine provakasyonlara imza attı. CHP'li sandık üyesinin gözetiminde engelli bir vatandaşın yasaya uygun olarak araçta oy kullanması, Cumhuriyet gazetesi tarafından böyle çarpıtıldı.

SANDIK KURULU BAŞKANI VE CHP'Lİ ÜYE DE ORADAYDI

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde engelli vatandaş oyunu arabada kullandı. Sandık kurulu başkanı ile AK Partili ve CHP'li üye de oy kullanmaya nezaret etti.



ENGELLİLERİN ARAÇTA OY KULLANMASI YASAYA UYGUN

Ancak bu yasal işlem FETÖ'nün sesi Cumhuriyet Gazetesi tarafından çarpıtıldı. Engellilerin bu şekilde oy kullanmasının yasalara uygun olduğu belirtilirken, Cumhuriyet Gazetesi'nin bu oy kullanma işlemini çarpıtması yetkililer tarafından eleştirildi.


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