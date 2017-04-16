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Almanya'dan büyük skandal

Almanya'nın Münih kentindeki opera binasının çatısına Türkçe olarak 'hayır' yazan bez parçası asıldı.

Dünya / 16 Nisan 2017 Pazar 01:03
Almanya'dan büyük skandal

Opera binasının çatısına asılan iki bez parçasından birinde Almanca olarak ''evet'' ve ''hayır'' yazarken diğer bez parçasının iki tarafında ''hayır'' yazması dikkati çekti.

Sosyal medyadaki bu konuda paylaşılan görüntü ve fotoğrafı çeken ve Münih'te yaşayan avukat Serdar Altuntaş, Türkçe ''hayır'' yazan bez parçasının Türkiye'deki referandumla ilişkilendirerek bu olayın kasıtlı yapıldığına inandığını belirtti.



Operanın internetteki blog sayfasında ise çatıya asılan Almanca bez parçasındaki ''evet'' ve ''hayır''ın geçen yıl 6 Ekim'den bu yana süregelen ''ne takip edecek'' temalı etkinlikle alakalı olduğu ve etkinliğin temalarından birinin ''evet-hayır-belki''yi neyin takip edeceği sorusunun sanatsal olarak işlenmesi olarak ifade ediliyor.

Kaynak : AA

MünihAlmanyaAnayasa ReferandumuTürkiyeReferandum


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