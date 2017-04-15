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Ünlü AVM'ye TMSF el koydu

Bolu'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan firari iş adamları Adnan Daylan ve Ömer Baday'ın Highway Outlet AVM'deki yüzde 56'lık hissesini satın alan işadamı Abdulkadir Şimşek'in sahibi olduğu hisselere yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile el konuldu.

Güncel / 15 Nisan 2017 Cumartesi 09:46
Ünlü AVM'ye TMSF el koydu

Türkiye'de, TMSF kayyımlarının görev yaptığı ve denetim ve yönetim kayyumu olan şirketlerin, 07.02.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 'muvazaalı devir işlemleri' başlıklı 4. maddesi uyarınca, herhangi bir ilde FETÖ soruşturmasının başladığı tarih ile bu KHK'nın yürürlüğe girdiği tarih arasındaki tüm şirket hisse devirleri geçersiz sayıldı.

Çıkarılan kararname ile Bolu'da faaliyet gösteren Bolu Tuna A.Ş., Daylan Petrol Ltd. ve Bolu Dağı A.Ş. gibi şirketler de kanun hükmünde kararnameden etkilendi.

2016 yılının Haziran ayında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari işadamları Adnan Daylan ve Ömer Baday'ın sahibi olduğu Highway Outlet AVM'nin yüzde 56'lık hisselerini satın alan Adanalı işadamı Abdülkadir Şimşek'in satış işlemi iptal edilerek tüm hisselerine TMSF tarafından el konuldu.

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