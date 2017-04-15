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CEV Challenge Kupası Bursa BŞB'nin

Kadınlar Challenge Kupası finalinde, ilk maçta deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Yunan temsilcisi Olympiakos'u rövanşta 3-0 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor, şampiyon oldu

Güncel / 15 Nisan 2017 Cumartesi 19:23
CEV Challenge Kupası Bursa BŞB'nin

Voleybol Kadınlar Challenge Kupası finalinde, ilk maçta deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Yunan temsilcisi Olympiakos'u rövanşta 3-0 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor, şampiyon oldu. Bursa Büyükşehir Belediyespor, böylece ikinci kez kupayı kazandı.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan maçın ilk iki setinde ev sahibi ekip, üstün bir oyun sergiledi. İlk iki seti 25-15 ve 25-16 üstün tamamlayan yeşil-beyazlılar, 2-0 öne geçti. Oldukça çekişmeli geçen üçüncü seti 25-23 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçı da 3-0 önde tamamlayarak ikinci kez kupanın sahibi olma başarısı gösterdi.

Karşılaşmanın sonunda Bursa temsilcinin oyuncuları teknik heyet ve taraftarlarla büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da takip etti. Bakan Müezzinoğlu, şampiyonluk sevincini beraberindekilerle paylaştı.

OlympiakosBelediyesporÇalışma ve Sosyal Güvenlik BakanıŞampiyon


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