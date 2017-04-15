USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Başbakan Yıldırım: FETÖ'yle mücadele işin seyri değişecek

Başbakan Binali Yıldırım FETÖ ile mücadelede yeni ilişkiler ağlarının tespit edildiğini ifade ederek "Önümüzdeki günlerde işin seyri değişecek." dedi.

Güncel / 15 Nisan 2017 Cumartesi 00:02
Başbakan Yıldırım: FETÖ'yle mücadele işin seyri değişecek
Video için tıklayın

Beyaz TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Ferda Yıldırım'ın sorularını yanıtladı.

GEVŞEME SÖZ KONUSU DEĞİL

FETÖ ile mücadelenin sonuna kadar devam edileceğini söyleyen Yıldırım ' Devlet içinde hiç bir şekilde kalıntıları olmayacak. Ticari hayattaki uzantıları temizlenecek. Yargı ve ordu içindeki uzantıları tamamen yok edilecek ve bütün alanlarda devletin içine bir kanser hücresi gibi girmiş bu yapı tamamen temizlenecek. Bir gevşeme söz konusu değil.

Başbakan Yıldrım sözlerini şöyle sürdürdü;

RAKAM RAKAM AÇIKLADI

'15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili 27 ilde 126 dava açıldı ve görülüyor. Bugüne kadar 30 bin 292 FETÖ mensubu görevden uzaklaştırıldı 96 bin 764 kişi memuriyetten çıkarıldı ve 21 bin 803 kişi de görevlerine iade edildi. Toplam açığa alınan ve memuriyetten çıkarılanların sayısı 127 bin 56 kişi.'

İŞİN SEYRİ DEĞİŞECEK

'Bizim baştan beri söylediğimiz bir şey var. Bu çok karmaşık bir yapı. İlişkileri günden güne çözülmemiş ilişkiler var. Şu ara çok önemli bir tespit yapılmış durumda. Bu tespitin sonuçları FETÖ ile mücadelede bize ciddi imkan sağlayacak. İşin seyri değişecek. Bunlarla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek.' 

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Başbakan Yıldırım AB açıklaması: Türkiye kendi yolunu çizecek Video Başbakan Yıldırım AB açıklaması: Türkiye kendi yolunu çizecek Video Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu FETÖ'ye diyet mi ödüyor? Video Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu FETÖ'ye diyet mi ödüyor? Video Başbakan Yıldırım: Türkiye büyümeye devam edecek Başbakan Yıldırım: Türkiye büyümeye devam edecek Başbakan Yıldırım: Milletvekillerini itibarsızlaştırmaya çalışmaya hakkın var mı Kılıçdaroğlu? Başbakan Yıldırım: Milletvekillerini itibarsızlaştırmaya çalışmaya hakkın var mı Kılıçdaroğlu? Başbakan Yıldırım: Bu gençlerin ruhunu sızlatmaya hakkınız var mı? Başbakan Yıldırım: Bu gençlerin ruhunu sızlatmaya hakkınız var mı? Başbakan Yıldırım Kılıçdaroğlu için konuştu: Yakışmıyor! Başbakan Yıldırım Kılıçdaroğlu için konuştu: Yakışmıyor! Başbakan Yıldırım: Tek adam dediği darbeyle gelir Başbakan Yıldırım: Tek adam dediği darbeyle gelir Başbakan Yıldırım: Hangi ülkede 2 Cumhurbaşkanı var? Başbakan Yıldırım: Hangi ülkede 2 Cumhurbaşkanı var? Binali Yıldırım: Zavallılar bir de Türkçe öğrenmek zorunda kaldılar Binali Yıldırım: Zavallılar bir de Türkçe öğrenmek zorunda kaldılar Binali Yıldırım: Vatandaşımızın takdirine saygılıyız Binali Yıldırım: Vatandaşımızın takdirine saygılıyız Başbakan Yıldırım: FETÖ'yle mücadele işin seyri değişecek Başbakan Yıldırım: FETÖ'yle mücadele işin seyri değişecek Başbakan Binali Yıldırım: O konu kapandı. Başbakan Binali Yıldırım: O konu kapandı.

BaşbakanBinali YıldırımBeyaz TvFetö Terör ÖrgütüFerda Yıldırım


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı