Başbakan Yıldırım: FETÖ'yle mücadele işin seyri değişecek

Beyaz TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Ferda Yıldırım'ın sorularını yanıtladı.



GEVŞEME SÖZ KONUSU DEĞİL



FETÖ ile mücadelenin sonuna kadar devam edileceğini söyleyen Yıldırım ' Devlet içinde hiç bir şekilde kalıntıları olmayacak. Ticari hayattaki uzantıları temizlenecek. Yargı ve ordu içindeki uzantıları tamamen yok edilecek ve bütün alanlarda devletin içine bir kanser hücresi gibi girmiş bu yapı tamamen temizlenecek. Bir gevşeme söz konusu değil.



Başbakan Yıldrım sözlerini şöyle sürdürdü;



RAKAM RAKAM AÇIKLADI



'15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili 27 ilde 126 dava açıldı ve görülüyor. Bugüne kadar 30 bin 292 FETÖ mensubu görevden uzaklaştırıldı 96 bin 764 kişi memuriyetten çıkarıldı ve 21 bin 803 kişi de görevlerine iade edildi. Toplam açığa alınan ve memuriyetten çıkarılanların sayısı 127 bin 56 kişi.'



İŞİN SEYRİ DEĞİŞECEK



'Bizim baştan beri söylediğimiz bir şey var. Bu çok karmaşık bir yapı. İlişkileri günden güne çözülmemiş ilişkiler var. Şu ara çok önemli bir tespit yapılmış durumda. Bu tespitin sonuçları FETÖ ile mücadelede bize ciddi imkan sağlayacak. İşin seyri değişecek. Bunlarla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek.'



Kaynak : Beyaz Gazete Özel