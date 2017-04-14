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Şanlıurfa'da korkunç kaza

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Karakeçi köyündeki arızayı gidermeye çalışan iki işçi elektrik akımına kapıldı. İşçilerden biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı.

3. Sayfa / 14 Nisan 2017 Cuma 15:00
Şanlıurfa'da korkunç kaza

Alınan bilgilere göre, 2 işçi Karakeçi köyünde meydana gelen elektrik arızasını gidermek için yüksek gerilim hattı direğine çıktı. 2 işçi arızayı gidermeye çalıştıkları sırada henüz bilinmeyen bir sebeple elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan işçilerden 27 yaşındaki Bilal Kırmızıtoprak hayatını kaybederken, Mehmet Emin Bardakçı (26) ağır yaralandı.

Ağır yaralanan Bardakçı durumu gören köylülerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine sevk edildi. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Bardakçı Şanlıurfa’ya sevk edildi.

Hayatını kaybeden Bilal Kırmızıtoprak’ın cesedi ise otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan durumu haber alan Kırmızıtoprak’ın yakınları ve çalışma arkadaşları hastaneye akın etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

Yüksek Gerilim Hattı


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