Polise kanlı pusu: 8 ölü

Darüsselam şehrinin yaklaşık 110 kilometre güneyinde bulunan Kibiti kentinde, devriye gezen polis aracına silahlı saldırganlar tarafından pusu kurulduğu ve 7 polisin öldürüldüğü bildirildi.



Olayda bir sivil de hayatını kaybetti.



Tanzanya İçişleri Bakanı Mwigulu Nchemba, cinayetlerin terörle ilişkili olmadığını belirtti.



Tanzanya'da daha önce de benzer saldırılar yaşanmış, son 5 ayda 7 hükumet yetkilisi öldürülmüştü.



Kaynak : İHA