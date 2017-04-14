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Polise kanlı pusu: 8 ölü

Tanzanya’nın Kibiti kentinde silahlı saldırganlar tarafından 7 polis ve bir sivil silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 14 Nisan 2017 Cuma 15:37
Polise kanlı pusu: 8 ölü

Darüsselam şehrinin yaklaşık 110 kilometre güneyinde bulunan Kibiti kentinde, devriye gezen polis aracına silahlı saldırganlar tarafından pusu kurulduğu ve 7 polisin öldürüldüğü bildirildi.

Olayda bir sivil de hayatını kaybetti.

Tanzanya İçişleri Bakanı Mwigulu Nchemba, cinayetlerin terörle ilişkili olmadığını belirtti.

Tanzanya'da daha önce de benzer saldırılar yaşanmış, son 5 ayda 7 hükumet yetkilisi öldürülmüştü.

Kaynak : İHA

PolisDarüsselamTanzanyaİçişleri Bakanı


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